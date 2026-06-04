Construyeron nuevas veredas en el CAPS del barrio Padre Varela

Publicado el jueves 4 de junio de 2026

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Con el fin de garantizar una accesibilidad universal, segura y fluida, el Municipio de Luján informó que ejecutó nuevas veredas en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Padres Varela.

En este sentido, el proyecto integró trabajos en el interior del predio conectando el SUM desde la calle Pampa, y en el perímetro exterior unificando los accesos desde la calle Roma hasta La Pampa, y los respectivos cruces peatonales.

Las tareas abarcan una superficie total de 60 m2. Contemplaron movimiento de suelo, aporte de tosca y hormigón armado con terminación peinado.

La construcción de las nuevas veredas forma parte de una intervención integral que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad para quienes concurren diariamente al CAPS. Al mismo tiempo, fortalece la accesibilidad urbana, promoviendo una circulación más cómoda, segura e inclusiva para vecinos y vecinas, y consolidando espacios públicos de mayor calidad.

Publicado el jueves 4 de junio de 2026