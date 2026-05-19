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Construyen nuevas veredas en el Jardín de Infantes y la Escuela Normal

Obras

Mejoras edilicias en educación.



Publicado el martes 19 de mayo de 2026

El Municipio de Luján informó que avanza con la construcción de las nuevas veredas del Jardín de Infantes N°924 y de la Escuela Normal Florentino Ameghino, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estudiantes, docentes y peatones en general, y seguir revalorizando sus edificios históricos.

Las tareas se ejecutan sobre una extensión de más de 800 metros cuadrados. Sobre la calle Dr. Muñiz entre Alsina y Avenida Humberto se contempla la demolición de la vereda existente deteriorada, movimiento de suelo, aporte de tosca y colocación de baldosas. Además, se ejecutan veredas de hormigón armado en Alsina entre Avellaneda y Dr. Muñiz, Humberto entre Av. España y Avellaneda, y Avellaneda entre Alsina y Humberto.

Estos trabajos se suman a la reconstrucción y acondicionamiento de las veredas del frente de la Escuela, sobre la calle Avenida España, que ya habían sido readecuadas anteriormente.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026

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