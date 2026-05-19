Construyen nuevas veredas en el Jardín de Infantes y la Escuela Normal

Publicado el martes 19 de mayo de 2026

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El Municipio de Luján informó que avanza con la construcción de las nuevas veredas del Jardín de Infantes N°924 y de la Escuela Normal Florentino Ameghino, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estudiantes, docentes y peatones en general, y seguir revalorizando sus edificios históricos.

Las tareas se ejecutan sobre una extensión de más de 800 metros cuadrados. Sobre la calle Dr. Muñiz entre Alsina y Avenida Humberto se contempla la demolición de la vereda existente deteriorada, movimiento de suelo, aporte de tosca y colocación de baldosas. Además, se ejecutan veredas de hormigón armado en Alsina entre Avellaneda y Dr. Muñiz, Humberto entre Av. España y Avellaneda, y Avellaneda entre Alsina y Humberto.

Estos trabajos se suman a la reconstrucción y acondicionamiento de las veredas del frente de la Escuela, sobre la calle Avenida España, que ya habían sido readecuadas anteriormente.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026