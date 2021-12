Consejo de y para personas con discapacidad de la Municipalidad de Lujan

La Municipalidad de Luján informó que el viernes 26 de noviembre en la sede del Centro de Día “ El Solcito Ecológico” tuvo lugar el primer encuentro de Personas en situación de Discapacidad y Familias, impulsado por el Consejo.

Este primer encuentro tuvo como objetivo brindar un espacio de escucha a las personas y familias para que en primera persona puedan plantear las situaciones que las afectan así como escuchar sus necesidades y propuestas. Al encuentro asistieron más de 40 personas y contó con la participación de miembros de Subdirección del Área Discapacidad municipal.

Con un temario abierto a trabajar en la reunión, el trato discriminatorio que sufre el colectivo por parte de la comunidad en general fue el primer tema. Durante la charla, abundaron comentarios del tipo “no nos entienden”, ”si no se vivencia la discapacidad no se comprende”, ”hasta que no me pasó a mí, era un mundo que no comprendía”, ”mi hija me enseñó una realidad que para mí no existía”.

Tras un largo intercambio se arribó a que para evitar estas situaciones y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, se debería reforzar la educación desde una perspectiva inclusiva y desarrollar campañas de sensibilización para superar los prejuicios hacia las personas con discapacidad, los cuales tienen su origen en la ignorancia, la falta de empatía y el temor a lo desconocido.

En segundo lugar, las personas con discapacidad visual plantearon el tema de las barreras arquitectónicas. Mencionaron que son afectados por la ausencia de cordones en muchas calles, las veredas y rampas deterioradas, mal confeccionadas o mal ubicadas. Además, mencionaron las dificultades que les traen los carteles en medio de las veredas, los toldos comerciales a la altura de la cabeza, los perros sueltos que dificultan el desplazamiento de los perros guía y el impedimento para ingresar a algunos locales por parte de personas que confunden los perros de apoyo con una mascota. Una docente con discapacidad visual, manifestó que por las barreras arquitectónicas de su barrio, debe contratar un remis para recorrer los 100 metros que separan su casa de la escuela donde trabaja.

Algunas de las problemáticas expresadas están alcanzadas por las Ordenanzas Municipales Nº 3879/1998 y 6557/2008 por lo que las autoridades deberían hacer lo necesario para su estricto cumplimiento.

Otro punto abordado fue el transporte público local, el cual no posee unidades adaptadas para usuarios de sillas de rueda y otras discapacidades, lo que impide el acceso a todos los servicios y esparcimientos lo que acentúa la exclusión.

Un papá de una joven usuaria de sillas de ruedas relató cómo en las distintas instituciones escolares tuvo que involucrarse activamente y resolver con la ayuda de la comunidad, las cuestiones de accesibilidad edilicia, dando cuenta de que si no lo resuelven los directamente involucrados, es difícil lograr la inclusión educativa. Agregó también, que tiene conocimiento de niños en su comunidad, que se encuentran con diversas situaciones de discapacidad y vulneración socio económica, los cuales no estarían teniendo acceso a apoyos y tratamientos necesarios. Este tema derivó en algo fundamental para el colectivo, la inserción laboral.

Representantes del Taller Protegido Juan XXIII dieron cuenta de cómo la empresa Cordero brinda este servicio a jóvenes varones con distintas discapacidades, siendo la única empresa conocida en generar inclusión laboral. También manifestaron su preocupación por las mujeres en condiciones de discapacidad, a las cuales se les dificulta muchísimo más este derecho. En este sentido, se recordó que el Estado tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir a las empresas proveedoras el cupo mínimo del 4% de empleados con discapacidad. Por ello, se entendió que debe instarse al Poder Ejecutivo y Legislativo municipal a generar proyectos que tiendan a dar cumplimiento de la Ley de cupo laboral y de mejora en el transporte público.

El tema que más sensibilizó -según cuentan- es el que expuso un grupo de mujeres madres de personas con discapacidad psicosocial. Ellas se organizaron en una Asociación Civil con el objetivo de crear un Hogar para sus hijos. El temor de las madres de personas en situación de discapacidad psicosocial es “¿qué será de nuestros hijos cuando ya no estemos?”. En la reunión solicitaron al estado Municipal el acompañamiento en la conformación de un hogar, para que puedan permanecer seguros y en su comunidad, además de un servicio de Respiro que es un servicio de alojamiento transitorio de personas con discapacidad. Surgió también la necesidad de concretar el proyecto de Centro Educativo Terapéutico público, a fin de concentrar servicios de salud especializados.

Por último, los jóvenes participantes plantearon algunas dificultades con las fuerzas de seguridad ciudadana, manifestando que suelen pararlos, pedirles documentos y maltratarlos de manera regular, incluso uno de ellos dió testimonio de haber sido obligado a presentarse en una ronda de reconocimiento, “me decían que me parecía al delincuente”, expresó. En este punto, se acordó en la necesidad de formar a las fuerzas de seguridad en temas de discapacidad a fin de evitar la estigmatización y brindar un trato adecuado a este colectivo vulnerable.

Como conclusión se planteó la necesidad de crear mecanismos de sensibilización comunitaria, visibilizando que la discapacidad es una realidad que atraviesa más de un cuarto de la población si contamos a las personas en esta condición y sus familias, así como favorecer la generación de espacios de participación y acompañamiento del Estado en todos los temas planteados desde la perspectiva “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Publicado el martes 30 de noviembre de 2021