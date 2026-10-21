Conocé la grilla de actividades de la Expo Luján Summit 2026

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La Municipalidad informó que, con el objetivo de continuar posicionando al distrito como un centro estratégico para el desarrollo y el crecimiento de industrias y comercios, llega la edición 2026 de Expo Luján.

Se trata de una propuesta del Municipio de Luján que reúne a los distintos sectores productivos locales, y que este año se desarrollará del 22 al 24 de octubre en el Descanso del Peregrino (Padre Salvaire 1087), con entrada libre y gratuita. La Expo Luján se realiza con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el auspicio de CCU Argentina.

Este año, el concepto que engloba a la Expo es el formato Summit: conferencias, paneles y workshops sobre diversas temáticas como economía, industria, tecnología y nuevas tendencias.

En ese sentido, se generarán 3 foros de diversos ejes productivos e industriales, además de las ponencias con reconocidos referentes, empresas e instituciones del sector.

El día Jueves 22 de octubre la actividad comenzará a las 16:30 horas con el Foro de Innovación y Tecnología Luján Tech.

En el mismo se presentarán proyectos de StartUps locales y anuncios de futuras obras en el hub tecnológico Luján Tech. Además se darán a conocer detalles del Parque Fotovoltaico de Generación Comunitaria, desarrollado por empresas lujanenses con el apoyo del Municipio de Luján y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Luján (el primero de la Provincia de Buenos Aires).

Para el cierre de esta jornada, se espera la disertación del lujanense Santiago Mignone, Presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

El día Viernes 23 entre las 10 y las 16:30 horas tendrá lugar un importante Seminario de Turismo CAME, donde se disertará sobre turismo urbano, rural, religioso y de centros comerciales abiertos.

El mismo es organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la Federación de Centros Comerciales Abiertos (FCCA) y la Cámara de Turismo Religioso de Argentina (CaTRA).

Desde las 17 horas se realizarán diversas ponencias como la presentación de nuevos emprendimientos certificados por el Sello de Garantía Agroecológica, el caso de éxito de la empresa local Del Plast, la ponencia sobre inversiones de Balanz, la disertación del lujanense Walter Ramírez, Economista Jefe del banco Supervielle y la presentación de los Ecosistemas de Desarrollo Estratégico de Luján, desarrollado conjuntamente entre el IAE Business School y el Municipio de Luján.

El día sábado 24 entre las 11 y las 16 horas se llevará a cabo el Encuentro Provincial de Parques Industriales, organizado conjuntamente entre la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) y el Municipio de Luján. Un espacio de encuentro donde se conversará sobre la realidad del sector y diversos tópicos como tokenización, real estate, entre otros.

“Por cuarto año consecutivo presentamos la Expo Luján, con un gran éxito de concurrencia y mucha valoración positiva de los participantes del sector productivo lujanense. Este año seguimos consolidando el evento, sumando la experiencia summit con más ponencias, workshops y actividades especiales. A la Expo Luján la pensamos como la feria de la fuerza productiva, pero también como un punto de encuentro para potenciar vínculos y construir consensos que nos permitan encarar los desafíos a futuro”, expresó el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Redondo.

La Expo Luján 2026 contará además con un paseo ferial con stands de empresas locales y activaciones tecnológicas para toda la familia, además de un patio gastronómico, y actividades recreativas y culturales para toda la familia.

Cabe destacar que el cronograma de actividades puede ser modificado de acuerdo a las condiciones climáticas de los próximos días.

Publicado el martes 20 de octubre de 2026