Conmemoran el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el Udaondo

Publicado el jueves 5 de marzo de 2026

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este viernes 6 de marzo, a las 11:00, a la visita especial “Ruedas de cambio: mujeres y tecnología”, a realizarse en el Museo del Automóvil. Esta propuesta es gratuita y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En el marco de la conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, y en conjunto con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, dicha actividad propone conocer y reflexionar sobre el aporte de las mujeres al desarrollo de la industria automotriz.

Dirigida al público general, “Ruedas de cambio: mujeres y tecnología” busca visibilizar la historia de las pioneras que lograron romper con las normas sociales y los estereotipos de su época. Así, desde un enfoque histórico y científico, se pondrá en valor su contribución a la innovación, la tecnología y los oficios vinculados al mundo automotor, promoviendo el intercambio y una mirada inclusiva.

