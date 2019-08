Condenaron a 18 años de prisión a una preceptora lujanense

El Tribunal Oral Criminal Nº 6 de Morón condenó a 18 años de prisión a la preceptora María Julia Asselborn y el profesor Luis Gabriel Sili por la violación de dos adolescentes a las que obligaron a formar tríos sexuales con ellos, que eran pareja.

Los jueces consideraron un agravante el hecho de que la mujer era encargada de la educación de las menores, y también le imputaron el delito de contactación por medio de comunicaciones electrónicas con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual.

Los hechos, que fueron descriptos por Primer Plano Online en un artículo publicado hace algunas semanas, ocurrieron entre octubre y noviembre de 2015 en la casa que ambos ahora sentenciados compartían en Merlo. Asselborn era trabajadora de la educación en la Escuela Secundaria Nº 20 de Luján.

Hubo al menos tres casos que fueron debatidos en el juicio por los que se los acusa: son los de E.M.S. y M.L.V. (por razones obvias sus identidades no serán reveladas). M.D.R. fue la denunciante original de las aberraciones: ella logró escapar de la puerta de la vivienda de los abusadores. Originalmente la pareja estaba también imputada del rapto de la víctima que pudo huir, pero como ese delito no pudo ser probado no hubo acusación formal de parte de la fiscal del caso, Daniela Barroso.

Justamente, y en diálogo con Primer Plano Online, esa funcionaria judicial se manifestó “conforme” con el veredicto de los jueces Andrea Bearzi, Alejandro Rodríguez Rey y Cristian Toto, pese a que en su alegato ella había solicitado una condena mayor, a 22 años.

La mamá de una de las víctimas también valoró el pronunciamiento de los jueces. “Si bien estoy conforme con la condena, el daño ya está hecho. Para nosotros hoy se cierra un capítulo y lo que más espero es que mi hija pueda arrancar una nueva vida”.

Para proteger la identidad de la chica violada, la identidad de su madre tampoco será publicada.

Publicado el miércoles 14 de agosto de 2019