Edil libertario Alexis Hasen involucrado en escándalo de créditos del Banco Nación

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La polémica nacional por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a personas ligadas a la Libertad Avanza llegó a Luján. El nombre del concejal libertario Alexis Emanuel Hasen apareció en los registros del sistema financiero con créditos tomados por 292 millones de pesos, mientras que su madre figura con un monto 257 millones de pesos. La información surge de la Central de Deudores del Banco Central.

Hasen es concejal de La Libertad Avanza desde diciembre y tuvo vinculación laboral con el Banco Nación antes de asumir su banca.

En la actualidad el Banco Nación publicita topes de hasta 50 millones de pesos para préstamos personales de libre destino y de hasta 100 millones de pesos para algunas líneas específicas, valores muy inferiores a los que surgen del caso de Hasen y su entorno familiar.

La información se conoce en medio de una controversia nacional por el otorgamiento de créditos privilegiados a funcionarios, legisladores y personas vinculadas al gobierno nacional, un tema que ya derivó en una denuncia penal para que la Justicia investigue si hubo delitos como tráfico de influencias o administración fraudulenta.

Publicado el lunes 6 de abril de 2026