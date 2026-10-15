Con una gran celebración, inauguran la nueva calle San Martín

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El Municipio de Luján informó que convoca a toda la comunidad a participar de la inauguración oficial de la renovada calle San Martín, en el marco del proyecto Centro Comercial Distrito Histórico, que busca recuperar y jerarquizar el casco histórico de la ciudad, con un acto que se realizará el sábado 17 de octubre.

Durante todo el día habrá descuentos especiales para aprovechar en las vísperas del Día de la madre. También se presentarán distintas activaciones comerciales para mostrar la nueva identidad visual del centro comercial, como parte del plan de marketing que se viene trabajando en conjunto con el sector.

El acto inaugural será a las 20.30 horas, seguido de un desfile con la Banda Rerum Novarum y la delegación de deportistas lujanenses que participaron en los Torneos Bonaerenses 2026, además de una exposición de vehículos antiguos, shows, actividades para toda la familia y el cierre artístico a cargo de la Compañía INNOVA CIRCO.

La obra de Distrito Histórico renovó integralmente el corredor comprendido entre la Avenida Humberto Primo y 9 de Julio, con mejoras en la infraestructura urbana, la accesibilidad peatonal, la iluminación y el espacio público, poniendo en valor uno de los principales ejes comerciales y patrimoniales de Luján y conectando el área comercial céntrica con el sector histórico-basilical.

Entre los principales trabajos realizados se destacan la renovación de las calzadas con adoquines, la mejora y ampliación de las veredas, la adecuación de la infraestructura de agua y cloacas y la ejecución de desagües pluviales. Además, se incorporaron elementos de equipamiento urbano, como bancos, cestos de residuos y bolardos, junto con espacios destinados al arbolado.

La obra también contempla la incorporación de nuevas farolas con tecnología LED de iluminación cálida, que contribuyen a mejorar la iluminación y realzar el valor arquitectónico del entorno. A su vez, las intervenciones vinculadas al soterrado de cables buscan reducir la contaminación visual y consolidar una imagen urbana más ordenada.

Los trabajos se desarrollaron bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y preservación patrimonial, con el objetivo de generar un espacio público más cómodo, seguro y atractivo para peatones, vecinos, comerciantes y visitantes.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando acciones para recuperar y mejorar los espacios públicos, preservar la identidad local y acompañar el desarrollo urbano de Luján.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026