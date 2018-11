Con un emotivo acto la Escuela Primaria Nº 31 celebró su 50 aniversario

La Escuela Primaria Nº 31 cumplió 50 años de trayectoria educativa, cultural, social y comunitaria. La institución que está situada en el barrio Ameghino de la ciudad festejó a lo grande y contó con la participación de toda la comunidad educativa, sus docentes, sus estudiantes, la familia, inspectores, sindicatos, consejo escolar, secretaría de asuntos docentes y vecinos su sumaron a celebrar medio siglo de trabajo y compromiso con la comunidad.

En primer lugar se izaron las banderas nacional y bonaerense, acto seguido se realizó el descubrimiento de las placas alusivas a la fecha. Tras el ingreso de las banderas de ceremonia se comenzó con los reconocimientos y las distintas autoridades fueron tomando la palabra. La Presidenta del Consejo Escolar Viviana Flosi, en representación del Intendente Oscar Luciani hizo entrega del decreto que declara de interés municipal el aniversario. Flosi, destacó que “para nosotros es un orgullo hoy estar festejando sus primeros 50 años”…felicitaciones y feliz cumpleaños”.

La ex Directora Griselda Descalzo también hizo uso de la palabra y agradeció al barrio todo lo que entrega por la Escuela. “Ustedes no saben barrio Ameghino todo lo que los maestros nos llevamos cada vez que pasamos por esta Escuela, les agradezco profundamente a mis compañeros porque esto fue una familia”.El actual equipo directivo, a cargo de la Directora Paola Abalos junto a la Vicedirectora Daniela Santos que a través de un emotivo texto expresaron que “hoy no es un día común, no es un día como todos los días, hoy logramos salir de la rutina, nos levantamos un poquito más nerviosos”.

“Lo importante no es la meta, sino el camino recorrido, y es el camino que recorrió nuestra escuela donde adquirió su identidad”, manifestaron las directoras. Muchos fueron los reconocimientos a quienes pasaron por la escuela y fueron homenajeados con aplausos y abrazos de recuerdo.

Luego los distintos alumnos acompañados por los docentes se lucieron con baile, música y canto, donde transmitieron una enorme sonrisa ser los verdaderos protagonistas del festejo.

Publicado el viernes 16 de noviembre de 2018