Con la necesidad de ganar, Luján recibe el domingo a Deportivo Español

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Este domingo 26 de abril, Luján será local frente a Deportivo Español en el marco de la fecha 9 del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15:30 horas en el Estadio 1º de Abril.

Será además el segundo partido al mando del nuevo entrenador, Martín “El Colo” Pérez Bianchi, quien buscará conseguir su primera victoria como local y también la primera del equipo en su casa.

Según informaron en las redes sociales de la institución, las boleterías del Estadio estarán habilitadas a partir de las 14 horas y se ubicarán en dos puntos: sobre El Pechito Colorado, entre La Perdiz y La Monjita (sector platea), y sobre la calle La Viudita (sector popular).

“El ingreso para socios y socias requerirá la presentación del carnet con cuota al día junto al DNI”, señalaron. Además, quienes estén al día podrán acceder directamente mediante el código QR o retirar su ticket en boletería. También habrá venta de entradas para no socios, con un valor de generales de $24.000.

Por otra parte, se ofrecerá estacionamiento dentro del predio. Los valores serán de $5.000 para autos y $4.000 para motos. Los tickets podrán adquirirse en boletería o a través de la aplicación oficial, mientras que los socios protectores contarán con este beneficio sin cargo.

Se espera una gran convocatoria para acompañar al equipo en una nueva jornada del torneo.

Publicado el miércoles 22 de abril de 2026