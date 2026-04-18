Con el debut de Pérez Bianchi, Luján quiere hacerse fuerte en su casa

Publicado el sábado 18 de abril de 2026

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Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujan recibirá a Atlético Lugano en el Estadio 1° de Abril en el Interzonal de la fecha, hoy sábado desde las 15 y 30.

El lujanero necesita un triunfo con el debut como director técnico del ex jugador de la institución Martín Pérez Bianchi. Cuenta con 6 puntos de la zona B.

Por su parte la visita, el luganero naranja, mejor ubicado en la tabla de posiciones intentará llevarse algo del barrio San Emilio. Tiene 11 puntos en la zona A.

Publicado el sábado 18 de abril de 2026