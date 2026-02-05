Miércoles 4 de febrero de 2026
Comunicaron el cronograma de Postas de Salud para el mes de febrero

Sanidad

Será de manera alternada en el centro de la ciudad y las localidades del distrito.



Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026

El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de Postas de Salud correspondiente al mes de febrero, con el objetivo de promover la vacunación y prevenir enfermedades.

Instaladas en el espacio público, las postas funcionan de 9 a 12 horas, de manera alternada en el centro de la ciudad de Luján y las localidades del distrito, de acuerdo al siguiente cronograma:

  • Miércoles 4 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).

  • Jueves 5 de febrero: en el barrio Santa Elena (French y Rodolfo Moreno, frente al cementerio).

  • Miércoles 11 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).

  • Jueves 12 de febrero: en el barrio Ameghino (Almafuerte y Pasteur).

  • Miércoles 18 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).

  • Jueves 19 de febrero: en la Plaza del barrio Fonavi( Ex Combatientes entre J.M Rosas y General Paz).

  • Miércoles 25 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).

  • Jueves 26 de febrero: en la localidad de Jáuregui (España y Av. Flandes).

Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.

Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.

