Comunicaron el cronograma de Postas de Salud para el mes de febrero
Sanidad
Será de manera alternada en el centro de la ciudad y las localidades del distrito.
El Municipio de Luján informó a la comunidad el cronograma de Postas de Salud correspondiente al mes de febrero, con el objetivo de promover la vacunación y prevenir enfermedades.
Instaladas en el espacio público, las postas funcionan de 9 a 12 horas, de manera alternada en el centro de la ciudad de Luján y las localidades del distrito, de acuerdo al siguiente cronograma:
-
Miércoles 4 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).
-
Jueves 5 de febrero: en el barrio Santa Elena (French y Rodolfo Moreno, frente al cementerio).
-
Miércoles 11 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).
-
Jueves 12 de febrero: en el barrio Ameghino (Almafuerte y Pasteur).
-
Miércoles 18 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).
-
Jueves 19 de febrero: en la Plaza del barrio Fonavi( Ex Combatientes entre J.M Rosas y General Paz).
-
Miércoles 25 de febrero: en Plaza Colón (frente al Palacio Municipal).
-
Jueves 26 de febrero: en la localidad de Jáuregui (España y Av. Flandes).
Con su DNI, las y los vecinos podrán aplicarse la vacuna antigripal, la vacuna contra el COVID-19 y otras vacunas del calendario nacional, además de realizarse controles de presión arterial y de glucemia.
Además, se brindará asesoramiento sobre Telemedicina, la aplicación móvil del Municipio de Luján que permite a los pacientes acceder a una atención médica de calidad de manera virtual.
Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026