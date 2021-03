Comunicado de la Juventud Radical Luján.

«Por la presente, en nuestro carácter de integrantes de la Junta Directiva del Comité de Juventud Radical del Distrito Lujan, nos dirigimos a Ud. a efectos de informarle que, no obstante las instancias internas en curso, y ante la falta de respuesta del Presidente en ejercicio – prorrogado – Alexis Hassen, solicitamos una urgente y explícita respuesta a la situaciones planteadas por nuestro afiliados de la Juventud Radical de Luján, sobre los dichos en audios que están en las redes y medios de radio y televisión, que se atribuyen al Sr. David Cusa, mencionando entre otros temas, sobornos y compra de votos y/o baja de integrantes de Listas ya Oficializadas, y manejo de Quórum atribuido a Ud. a favor de la actual Gestión Municipal a cargo del Frente de Todos» indicaron.

«Esta situación, ha pegado muy fuerte en nuestra juventud, quienes no se sienten reflejados en esas expresiones, y no tienen por qué dar por aceptada o naturalizada esta forma totalmente falta de ética de hacer política, nos dicen que no se afiliaron a un Partido con principios para aceptar que esos principios sean bastardeados ni de esa forma ni de ninguna forma» expresaron.

«Exigimos de Ud., cómo Presidente del Comité de Distrito Lujan en ejercicio – prorrogado – y por tratarse de afiliados muy vinculados en forma permanente a su gestión, que nos dé una inmediata explicación sobre todos estos hechos, de forma de transmitirlo a nuestros afiliados. De igual forma, le solicitamos que se dé una explicación oficial y pública de este tema, que por su gravedad excede el ámbito partidario, siendo a nuestro criterio el silencio mantenido hasta hoy, un muy mal indicio y que se presta a la interpretación errónea de lo que significa representar a un Partido Político» conformaron.

«Como jóvenes que somos, que los mayores deberían tener como objetivo formar cuadros políticos de acuerdo a los principios éticos y morales que con tanta verborragia permanentemente se ocupan de proclamar» explicaron.

«Esta es, a nuestro criterio, una buena oportunidad de demostrar que decir es hacer, y dar tratamiento serio y responsable al tema de los audios ya tan difundido». Donaron.

«Volvemos a solicitarle una respuesta a la presente, considerando los integrantes de la Mesa de Juventud y Delegado abajo firmantes, el mejor camino a seguir obtenida o no una respuesta de su parte» fializaron.

Saludamos cordialmente.

Firmantes: Guillermina Desiree Díaz – Vicepresidente

Walter Daniel Moreno – Vocal

Daiana Margarita Alcaraz – Vocal

Jonathan Maximiliano Hilcoat – Vocal

Pilar Liegl –

,?Andrea Saavedra – Delegado Seccional

Publicado el jueves 11 de marzo de 2021