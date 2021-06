Como sigue el estado de salud del Concejal Marcelo Sánchez

Al cumplirse un poco más de un mes de estar internado en terapia intensiva de una clínica privada de nuestra ciudad, el Concejal del Frente de Todos y Veterano de Guerra de Malvinas, Marcelo Sánchez sigue en una situación de salud difícil, pero con una mejoría con respecto a semanas anteriores, donde el panorama no era para nada alentador.

Según los últimos partes médicos, Sánchez hoy está estable aunque su cuadro sigue siendo delicado. La presión está regulada y no hay febrícula.

En cuanto a lo pulmonar, la oxigenación en su recuperación está un poco demorada debido a una neumonía bacteriana y aún no llega a los valores deseados. Por este motivo, la sedación, si bien es mínima, todavía no puede llegar al 100%.

Por otra parte, se necesitan dadores de sangre para Marcelo, de cualquier grupo y factor. Quienes puedan y deseen donar, se presentan hoy lunes en la Plazoleta «Antigua Estación Basílica», entre 8.30 y 10.30 horas, aclarando que donan por cuenta del paciente Marcelo Sánchez.

No pueden ser donantes quienes padecieron hepatitis, fueron operados en el último año; tatuajes, perforaciones o acupuntura en el último año, si consumen drogas, si no usan profilácticos en las relaciones sexuales.

La sangre donada es por las transfusiones que ya le hicieron semanas atrás y es para reponer en los bancos de sangre.

Publicado el lunes 14 de junio de 2021