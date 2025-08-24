Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

“Los cuatro clasificados surgen de los campeones de Apertura, Clausura, Reducido y el cruce de semifinales entre los últimos ingresados.”

Cómo se definen los clasificados de la Primera C a la Copa Argentina



La Primera C otorga sus cupos para la Copa Argentina a través de distintos caminos deportivos, que no siempre coinciden con los equipos que terminan en los primeros puestos de la tabla general.



El sistema establece que los cuatro representantes surgen de la siguiente manera:



Campeón del Torneo Apertura: se gana el derecho directo a participar.



Campeón del Torneo Clausura: también obtiene el pasaje inmediato.



Campeón del Reducido: que surge de los equipos mejor ubicados en la tabla general y que disputan el mini torneo de ascenso.



Un cuarto clasificado: se define a través de un cruce entre los últimos cuatro equipos que entraron al Reducido, quienes juegan una semifinal y final para determinar al último clasificado.



De esta manera, la Copa Argentina garantiza la presencia de distintos protagonistas de la categoría: tanto los equipos que tuvieron regularidad a lo largo del año como aquellos que logran destacarse en instancias decisivas.



Este formato le da un atractivo especial a la Primera C, ya que mantiene la expectativa abierta hasta el final de la temporada y permite que más clubes sueñen con el gran torneo federal.



Publicado el domingo 24 de agosto de 2025