¿Cómo respondemos ante las medidas sanitarias por el Coronavirus?

Por Lic. Andrea Cecchin, psicóloga sanitarista (MN 29662 MP 25514)

Desde hace semanas, las noticias, grupos y diversas publicaciones, nos han ido alertando acerca de los casos de personas enfermas y

fallecidas en distintos países, a consecuencia del Coronavirus.

El pasado 30 de enero, la epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de Salud Pública; siendo en esta semana

declarada una Pandemia, porque la epidemia se ha extendido por varios países y afecta a un gran número de personas.

El Director de la Organización Mundial de la Salud, consideró que “…pandemia no es una palabra para usar a la ligera o

descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada

de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”.

¿Cómo nos afecta a los ciudadanos la noticia de la Emergencia Sanitaria?, ¿Cuál es nuestra reacción al ser informados acerca de

las medidas sanitarias preventivas vigentes y realizar los cuidados generales para nosotros y para la comunidad? ¿Qué implican la

cuarentena y el aislamiento?

En este caso la cuarentena de 14 días, permite evitar la propagación de la enfermedad en personas que no presentan

síntomas, pero han estado expuestas al agente, por ejemplo habiendo transitado por de alguno de los países, en los cuales hay

casos de la enfermedad, o habiendo estado en contacto con alguien que sí lo hizo. El aislamiento en cambio, implica que la persona se

encuentra cursando la enfermedad, recibiendo los cuidados correspondientes.

Ahora bien, vamos a preguntarnos: ¿cómo afecta a las personas que no se encuentran ni enfermas, ni aisladas, pero que han de

mantener las medidas preventivas de manera responsable para sí, para sus vínculos cercanos y la comunidad, fragmento de la

población en la cual nos encontramos un alto porcentaje de nosotrxs? Estamos afectados como todos los países.

Nos encontramos con un incremento de las consultas por trastornos de nsiedad, personas que manifiestan su angustia ante la posibilidad

de haber contraído la enfermedad, reconociéndose vulnerables ante el acrecentamiento de los casos en nuestro país.

La población de riesgo (adultos mayores, personas trasplantadas, inmunodeprimidas, entre otras) acrecentó los cuidados, también les

implicó suspender actividades laborales, sociales, culturales, que son factores que promueven su salud emocional, quedando de esta

manera afectados de manera directa ante la potencial amenaza.

Es también importante reconsiderar que hay una fracción de días, entre las medidas actuales vigentes (Emergencia Sanitaria), en que

se han realizado encuentros grupales, y/o masivos, que quizás han facilitado la propagación de la enfermedad, abriéndose hoy la duda

en un “periodo ventana”, que implica la presencia o no de síntomas físicos; siendo las manifestaciones de alteraciones en el ánimo

frecuentes, o síntomas que corresponden enfermedades preexistentes, alteradas por la alerta del sujeto (hipertensión,

diabetes, enfermedades autoinmunes, etc) Es importante el respeto, la atención, el cuidado y la escucha al

sentir del otro, del cercano, del vecino. Una pandemia es dolorosa, porque es una epidemia que transcurre en varios países al mismo

tiempo y los medios de comunicación nos permiten conocer la realidad en lugares donde epidemias del pasado fueron relatadas

por documentos y textos, pero no habíamos tenido la posibilidad de ver las calles y aeropuertos vacíos ni hospitales o centros de salud

colapsados, como hoy vemos. Familiares, amigos en ciudades extranjeras se encuentran cursando la cuarentena o aislados, con el

dolor que implica no poder ir a prestar la ayuda, que estimamos poder brindar.

La pandemia nos atraviesa a cada uno de nosotrxs, les propongo:

Ser solidarios con la realidad que estamos viviendo en todo el mundo. Respetuosos con las maneras en que el miedo y el dolor,

se manifiestan en la comunidad. Seamos promotores de las medidas de prevención anunciadas y actualizadas por los agentes

sanitarios.

El cuidado de la salud, nos involucra a Todxs, dado que es el cuidado de la Salud Física y Mental Comunitaria de manera integral

la que se ve afectada.

El Presente es hoy y estamos atravesando una Emergencia Sanitaria: asumamos el compromiso de cuidarnos y de cuidar al

Otro.

Publicado el sábado 14 de marzo de 2020