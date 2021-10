Cómo prevenir estafas telefónicas

El teléfono 261215 …. / +54 261 215 …. ha sido denunciado más de 40 veces y hemos detectado más de 1306 llamadas spam desde este número (Mendoza)

Hace 6 días — el teléfono 299428 …. / +54 299 428 …. ha sido denunciado más de 67 veces y se han detectado más de 2499 llamadas spam desde este número.

Las noticias de los últimos días, muestran las estafas millonarias con delincuentes de nuestra ciudad.

Si ha recibido llamados de esos prefijos 261/299/117078/221420/116624 son estafadores, NO LOS ATIENDA. Si no conoce el número o no esta en sus contactos no conteste, verifique con solo entrar a la web poniendo el número obtendrá el resultado.

Asimismo tendrá la posibilidad de hacer la denuncia y evitar que alguien mas sea estafado..

NUMEROS FIJOS: Es importante saber que cuando recibe un llamado telefónico a un numero fijo y se identifica como de un determinado banco o un familiar con argumentos para cambio de billetes o una ayuda de emergencia NO ATIENDA es una estafa. Si cuelga tiene la posibilidad de consultar al familiar si realmente lo esta llamando. El llamado al numero fijo puede ser desde cualquier ciudad o país o aun desde la cárcel, siempre el delincuente y cómplice se encuentra en las proximidades de su domicilio, por eso llama al fijo. Si alguien llama y dice “mamá, papa, tía” jamas diga un nombre, espere que se identifique o pregunte quien sos? Esa pregunta confunde al delincuente o pregunte como esta “use un nombre falso” ahí va a comprobar que se trata de una mentira. Porque la mayoría de los llamados los realizan entre las 9 y las 12?. A esa hora siempre están las personas mayores o los niños que no van a la escuela y es el momento del engaño. La desconfianza es la madre de su seguridad.

Por Raúl González Barrera, especialista en seguridad.

Publicado el sábado 16 de octubre de 2021