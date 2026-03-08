Comienzan las inscripciones para los cursos de Manipulación de Alimentos

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó el cronograma de los cursos de Manipulación de Alimentos que se dictarán en el mes de marzo.

Coordinadas por la Secretaría de Salud, las capacitaciones se llevarán a cabo los días jueves 12 y 26 de marzo, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Los cursos se completan en una sola jornada, y la asignación de día estará sujeta a la disponibilidad vigente.

Los cursos son dictados por personal técnico de la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal, y están compuestos por cuatro módulos en los que se tratan temáticas que hacen a una correcta práctica de manufactura, centralizada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.

Con cupos limitados, las y los interesados deberán inscribirse enviando un WhatsApp al número 2323 517776, llamando al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com.

Una vez finalizado y aprobado el curso, se hará entrega de un carnet de Manipulador de Alimentos, el cuál está avalado por la Ordenanza N° 8171 y será un requisito obligatorio para aquellas personas que frecuentan espacios en donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten, comercialicen y/o vendan alimentos o materias primas.

Publicado el domingo 8 de marzo de 2026