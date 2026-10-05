Comienza una nueva edición del ciclo Tango en las Bibliotecas

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la nueva edición del ciclo “Tango en las Bibliotecas”, que comenzará el jueves 8 de octubre en la Biblioteca Jean Jaurés (Lavalle 758) a las 19 horas con la presentación de la Orquesta Municipal de Tango.

«Por tercer año consecutivo estamos relanzando el ciclo Tango en las Bibliotecas, en donde la Orquesta Municipal de Tango sale a recorrer las bibliotecas populares de Luján para visibilizar la tarea que ellas realizan en la comunidad y para compartir el trabajo musical que viene haciendo la Orquesta en Luján» señaló Patricia Bisso, Coordinadora de la Orquesta.

La Orquesta es un proyecto educativo de la Secretaría de Culturas y Turismo, destinado a músicos que quieran aprender y estudiar el Tango y de esta manera llevar adelante la difusión y preservación del género como patrimonio cultural, acercando a la comunidad su música, danza, historia y expresiones artísticas vinculadas.

Este ciclo está destinado a colaborar con la tarea cultural y comunitaria que realizan las Bibliotecas Populares en nuestro municipio. En ese sentido, la entrada será un bono contribución a beneficio del espacio donde se realiza el evento.

Las próximas jornadas serán el 22 de octubre en el Centro de Jubilados Ferroviarios (Cabildante Romero 72), y el 19 de noviembre en la Biblioteca Popular de Carlos Keen (José C. Paz 393), con horario a confirmar.

Para conocer toda la oferta de proyectos educativos y talleres culturales disponibles se debe consultar el siguiente link: https://bit.ly/talleresculturales2025.

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026