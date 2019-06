Comienza el ciclo de cine en la UNLu

El viernes 14 de junio a las 17 se proyectará en el quincho de la UNLu (Sede Central) el documental «La hija de la laguna», de Ernesto Cabellos. Es una invitación de la Catedra Abierta Intercultural al ciclo de cine debate en la UNLU que propone una manera de “repensarnos”, en el marco de una Acción de Extensión recientemente aprobada.

El documental «La hija de la laguna», de Ernesto Cabellos (Perú, 2015) es presentado de la siguiente manera:

“Laguna Mamayacu, en tus entrañas guardas oro. El oro no se bebe, el oro no se come. Por el oro se derrama sangre, solo cuidándote bien, podrás alimentarnos siempre”, le dice Nélida Ayay al agua como parte de la relación que entabló desde niña con los elementos de la naturaleza. Para ella son seres vivos y merecen ser protegidos y defendidos de la contaminación y destrucción que significa la minería en Catamarca.»

Este ciclo de cine forma parte de una de las Acciones de Extensión aprobadas por Resolución HCS Nº 198/19.

Fuente CEPA. Centro de Producción Audiovisual UNLu.

Publicado el miércoles 12 de junio de 2019