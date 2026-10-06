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Comienza el 3er Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Unlu

8 y 9 de octubre.



Publicado el martes 6 de octubre de 2026

La Municipalidad informó que, este jueves 8 y el viernes 9 de octubre, en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján, se llevará a cabo el Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Bajo el lema “Presencias que transforman: generaciones, redes y participación de niñeces y adolescencias”, la propuesta se desarrollará en dos jornadas pensadas para intercambiar experiencias y profundizar la construcción colectiva de políticas públicas.

El jueves desde las 8 horas tendrán lugar las acreditaciones y a las 9 el acto de apertura en el Auditorio “Dardo Dorronzoro”. En tanto, a las 9.30 comenzará la Mesa Central “Presencias que transforman: Generaciones, redes y participación de las niñeces y adolescencias”, que contará con la participación de la reconocida psicóloga y especialista en salud mental, Alicia Stolkiner.

Por la tarde habrá mesas de diálogos sobre diversos temas de interés, entre ellos “Adolescencias, virtualidad y consumos problemáticos”, “Salud Mental en comunidad y en diálogo intergeneracional” e “Implicancias de la Reforma Penal juvenil”. También habrá espacios destinados a adolescentes donde se debatirá sobre Salud Mental y Educación Sexual Integrada.

En tanto, la jornada del viernes iniciará a las 9 horas con la Mesa Central “El cuerpo en juego: devenires en las infancias y adolescencias”, con la presencia del psicólogo y psicomotricista Esteban Levin, quien presentará su libro “Cuerpos y saberes en movimiento”.

Durante el resto de la mañana se realizarán mesas de diálogo sobre “Las infancias que transcurren en el sistema de protección integral” y un foro de experiencias municipales sobre “Experiencias de trabajo con niños, niñas y adolescentes; avances y desafíos”. Asimismo, los adolescentes tendrán la oportunidad de participar en la charla “La mente en juego” y el “Taller de Masculinidades”.

El Encuentro tendrá su Mesa de Cierre a las 13 horas, donde integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia dialogarán con la Directora de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi.

“En un contexto caracterizado por la profundización de las desigualdades, el debilitamiento de las políticas de protección y el agravamiento de diversas problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, debemos redoblar esfuerzos para sostener derechos, fortalecer redes comunitarias y promover el trabajo articulado entre actores e instituciones”, señaló la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

El Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es organizado por el Municipio de Luján y la Universidad Nacional de Luján.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026

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