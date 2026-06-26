Comenzó un taller sobre consumos digitales y prevención de la ludopatía

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La Municipalidad de Luján informó que estudiantes de la Escuela Secundaria N° 20 participaron este miércoles del Taller sobre Consumos Digitales y Prevención de la Ludopatía, con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología, brindar herramientas de autocuidado y detección temprana, y alertar sobre los peligros que conllevan las apuestas en línea.

“Seguimos generando actividades que sirvan para concientizar a nuestros jóvenes sobre el buen uso de la tecnología, que contribuyan a fortalecer una mirada crítica y brinden pautas para el buen uso de los entornos digitales. En tiempos en que todos estamos expuestos a un uso intensivo de redes sociales y aplicaciones, son temas críticos para el bienestar general y cuidado de la salud mental”, señaló el Intendente Leonardo Boto.

La actividad tuvo lugar en el Salón Cultural del Museo Udaondo y reunió a estudiantes de cuarto año, que se organizaron en grupos para trabajar sobre diversas problemáticas.

En este sentido, se abordaron las dinámicas propias de las redes sociales, el funcionamiento de los algoritmos, la búsqueda de aprobación digital y la circulación de imágenes sin consentimiento, agravada por las posibilidades que permite la Inteligencia Artificial.

También se expusieron los atractivos que ofrece y los riesgos que conllevan las apuestas digitales, así como el derecho a la desconexión digital que también asiste a los jóvenes para preservar su descanso, su salud y su tiempo libre.

Para finalizar, se realizó una puesta en común con las conclusiones sacadas en los diferentes temas abordados.

“Fue la presentación de una iniciativa a la que dimos forma entre diversas áreas del Municipio, junto a la Provincia y la Jefatura Distrital, con el propósito de poder llevarla a todas las escuelas secundarias del distrito. Vimos que los jóvenes la reciben muy bien porque les ayuda a reconocer problemáticas comunes y les aporta herramientas para tratar de evitar situaciones potencialmente peligrosas”, expresó por su parte el Director de Juventudes, Alfredo Teran.

Acompañaron la iniciativa la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Costurie, la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, el Secretario de Salud, Esteban Strambi, el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Director de Juventudes, Alfredo Terán, y representantes del programa Luján Libre de Drogas.

La actividad es organizada por el Municipio de Luján, la Subsecretaría de Salud Mental y Consumo Problemático de la Provincia y la Jefatura Distrital de Educación.

Publicado el viernes 26 de junio de 2026