Comenzó la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2026

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Tras haber superado la instancia local, más de 2.000 lujanenses comenzaron a competir en sus respectivas disciplinas deportivas en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2026.

Para las categorías Jóvenes y Personas con Discapacidad, las actividades se pusieron en marcha la semana pasada en las vecinas localidades de Pilar y Mercedes, donde se disputaron las competencias de Voley Femenino y Fútbol Playa respectivamente.

En este sentido, Luján será sede regional de las competencias de Básquet, Hockey, Rugby, Tenis, Bádminton y Fútbol Tenis, que se desarrollarán durante agosto y septiembre en instituciones deportivas como el Club Náutico El Timón, Luján Rugby Club y Luján Tenis Club, así como en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

En tanto, para la categoría Personas Mayores las actividades iniciarán en el mes de septiembre en la ciudad de Chivilcoy, con competencias en Tejo, Taba, Sapo, Bochas y Tenis.

También en esta categoría Luján será sede regional para las disciplinas Truco, Chin Chon, Escoba, Mus, Damas, Ajedrez, Buraco, Caminata y Fútbol Tenis, que se disputarán en el salón de Cemjupel y en el Polideportivo Municipal.

Cabe señalar que la región donde compite Luján está integrada por los municipios de Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Chivilcoy, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Mercedes, Pilar, San Andrés de Giles y Suipacha.

Por otra parte, la Etapa Interregional ya tiene sede confirmada en la ciudad de San Pedro y se llevará a cabo a finales del mes de septiembre. Para la categoría Jóvenes será la última instancia clasificatoria previa a la gran Final Provincial de Mar del Plata, que tendrá lugar en el mes de octubre.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026