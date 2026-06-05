Comenzó la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses

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La Municipalidad de Luján informó que, con un nuevo récord de inscripciones, esta semana se puso en marcha la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2026, la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia.

“Pasar de 3.500 inscriptos el año pasado a los casi 5.500 de este año nos llena de orgullo y alegría, porque significa que todo el trabajo que venimos realizando en términos de promover el deporte y la cultura como medios de inclusión, de desarrollo, de socialización y superación, está dando sus frutos, que se expresan en el enorme entusiasmo por participar de estos Juegos. Como siempre, aún en un contexto económico adverso, desde el Municipio estaremos acompañando todo paso a paso para garantizar que sea una experiencia valiosa y enriquecedora”, valoró el Intendente Leonardo Boto, quien acompañó el inicio de las competencias deportivas en el Polideportivo Municipal.

En este sentido, cabe destacar que, con un crecimiento notable de casi el 60 por ciento con relación al año pasado, Luján fue el segundo distrito de la región con mayor cantidad de inscripciones, solo superado por el partido de Pilar.

Las actividades deportivas comenzaron el pasado martes en el Polideportivo Municipal con competencias en Voley Femenino y Fútbol Tenis Masculino, y se desarrollarán ininterrumpidamente hasta el próximo miércoles 12 de agosto, cuando se dispute la Carrera en el Parque San Martín.

En tanto, las actividades culturales se desarrollarán durante junio y julio en el Teatro Municipal Trinidad Guevara y en el Centro Cultural Doña Ana de Matos, incluyendo competencias en Teatro, Danzas Folclóricas, Dibujo, Fotografía, Pintura y Stand Up, entre otras disciplinas.

En ambos casos, las competencias se realizarán por categorías: Juveniles, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Finalizada la Etapa Local, las etapas Regional e Interregional se disputarán durante los meses de agosto y septiembre. Por último, la Final Provincial de Mar del Plata tendrá lugar durante el mes de octubre.

Publicado el viernes 5 de junio de 2026