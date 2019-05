Comenzó la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2019

Se iniciaron los juegos bonaerenses 2019 etapa local de la Tercera Edad con la participación de muchos abuelos. Las próximas competencias.

Jueves 9 de mayo – Burako C. J. Ferroviarios

Viernes 10 de mayo – Ajedrez La Casita

Martes 14 de mayo – Damas La Casita

Miércoles 15 de mayo –Taba Parque San Martín

Jueves 16 de mayo – Sapo C. J. Ferroviarios

Viernes 17 de mayo – Caminata Polideportivo

Martes 21 de mayo – Tenis de mesa (a confirmar)

Miércoles 22 de Mayo – Tejo Fem. -Mixto C. J. Ferroviarios

Jueves 23 de mayo – Tejo masculino 2da. J. de P. Nuevo

Viernes 24 de Mayo – Cultura – Club de los Abuelos.

Publicado el jueves 9 de mayo de 2019