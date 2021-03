Comenzó el paro de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado inició un paro en reclamo por la forma de pago del 40% de aumento. Luján en Línea dialogó con Santiago Vera, Secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, que se sumarán a la medida.

«Estamos con los compañeros en el Palacio Municipal, acompañando el paro que se hizo. Lo acató el 90 porciento, para no decir el 100. Después de leer la propuesta del Ejecutivo, que propuso un 40% de aumento para terminar recién en el 2022», expresó.

Y agregó, «Hoy arrancaron el paro los compañeros de ATE, que presentaron en el Ministerio de Trabajo el paro. Nosotros acompañamos hasta el miércoles a las cero horas, cuando estaríamos presentando el paro nosotros también, por tiempo indeterminado».

«En todos los lugares de trabajo han parado todos los compañeros. Hemos cerrado las puertas del Palacio Municipal porque no nos alcanza para comer. Hoy el Ejecutivo quiere una moratoria para que se pague, pero nosotros quisiéramos que se pague el aumento de sueldo, pero no en cuotas como nos quieren pagar».

«Nosotros no estamos en desacuerdo con el aumento del 40%, sino con la manera de pago, que sería en cuotas, no remunerativo. Primero pagarían en blanco un 20% en dos veces, de manera escalonada. Y el otro 20% en enero, febrero y marzo de 2022, no remunerativo.».

«Seguiremos con el paro hasta que el Ejecutivo o el Intendente nos atienda. Ojalá que tengan buena predisposición. Vamos a pedir que se siente el Intendente a hablar con los gremios, porque se sientan quienes no van a tomar la decisión porque cumplen funciones, pero no toman la decisión», sostuvo.

«El Ejecutivo lo que debería hacer y hoy es dar una solución del aumento principalmente. La tienen ellos en la mano la solución. Se sientan con los tres gremios, nosotros hacemos las asambleas, hablamos con los trabajadores y ellos son los que toman la decisión. El futuro, hoy por hoy, está difícil. Esperamos en el 2021 tener un sueldo digno», cerró Santiago Vera, Secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, en diálogo con este medio.

Publicado el lunes 15 de marzo de 2021