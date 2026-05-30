Comenzaron los viajes turísticos gratuitos para personas mayores

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El Municipio de Luján informó que puso en marcha los viajes turísticos gratuitos para personas mayores, con el objetivo de promover el derecho a la recreación, la socialización y el cuidado integral de la salud.

“Es una iniciativa que parte del compromiso de reconocer a nuestros adultos mayores como sujetos de derecho y brindarles oportunidades de paseo y recreación, entendiendo la importancia que tienen en términos de promover el bienestar personal y la construcción de vínculos compartidos. Son salidas a distintos destinos turísticos de la región que tienen un carácter inclusivo porque también se suman personas con discapacidad. Ante un gobierno nacional que maltrata a las personas mayores, desde el Municipio trabajamos para integrarlas y dignificarlas”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

En este sentido, este miércoles un contingente de 90 personas viajó a la ciudad de Rosario, visitando el Monumento a la Bandera, el Parque Independencia, el Rosedal y la Costanera, entre otros lugares de interés.

Previamente, el pasado mes de abril, otro grupo viajó a la ciudad de Buenos Aires para conocer sitios icónicos como los Lagos de Palermo, Puerto Madero y La Boca.

Las salidas continuarán realizándose a lo largo del año, incluyendo destinos como San Pedro, San Nicolás, Tigre, Escobar, La Plata y San Antonio de Areco.

“Estamos muy felices y muy orgullosos de poder llevar adelante esta propuesta tan linda para las personas mayores, que en un contexto económico muy complicado realza su valor. Son salidas beneficiosas desde todo punto de vista, para la cual ponemos a disposición un equipo profesional de la Subdirección que acompaña cada viaje y está atento a las necesidades que puedan surgir para que todo salga de la mejor manera”, valoró por su parte el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

Cabe recordar que luego de un plazo de inscripción de aproximadamente 30 días, en el mes de marzo se realizó el sorteo público para asignar los lugares a los viajes programados para este año entre las más de 1.200 personas mayores que se anotaron.

No obstante, las y los interesados en participar pueden anotarse en lista de espera. La inscripción se realiza de forma presencial en la Casa de las Personas Mayores (Alem 527), los días martes y jueves de 9 a 12 horas, presentando copia de DNI.

Los viajes recreativos y turísticos son organizados por la Subdirección de Promoción de Derechos para Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026