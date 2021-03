Comenzaron las obras de remodelación del CIC

La Municipalidad de Luján informó que esta semana iniciaron los trabajos de puesta en valor del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio San Fermín, con el objetivo de mejorar la atención y potenciar el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la comunidad.

Las reformas acordadas se realizarán por etapas, incluyendo en una primera instancia el mejoramiento general de la cocina y el salón de usos múltiples, la reconstrucción del cerco perimetral, la construcción de veredas y la pintura del edificio.

En ese sentido, los trabajos llevados a cabo en los últimos días abarcan la extracción de la membrana en parte del edificio, para avanzar en la impermeabilización de la losa.

A causa de las fuertes tormentas, las tareas se vieron interrumpidas, por lo que hasta que las lluvias no cesen, no se podrá atender a las actividades cotidianas del espacio, con excepción del servicio de comedor y la entrega de mercadería, que continuarán funcionando en el espacio del SUM, el cual no se vio afectado.

“Esperamos que nuestros vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas, que nos exceden. Lamentablemente, las lluvias son imponderables en la agenda de una obra de exterior como la que estamos desarrollando en esta etapa. Pronto retomaremos las tareas para seguir con las importantes reformas edilicias que proyectamos, con el objetivo de que el CIC pueda reconstituirse como un verdadero centro de referencia para la comunidad del barrio San Fermín y de todos los barrios aledaños” expresó al respecto la Directora de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica, Cintia Barbieri.

En ese sentido, se informa que este viernes la atención de enfermería, clínica médica, obstetricia y pediatría se realizarán en el CAPS de barrio San Pedro, ubicado en

Mientras que, a partir de este el lunes, se procederá a la entrega de turnos en el CAI del barrio San Fermín para todos los servicios anteriormente nombrados.

Cabe destacar que, tanto las actividades coordinadas por el Programa ENVIÓN, como la atención odontológica se verán suspendidas hasta nuevo aviso.

Publicado el jueves 25 de marzo de 2021