Comenzaron las actividades por el Mes de la Mujer

El Municipio de Luján informó que puso en marcha las actividades oficiales programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se extenderán durante todo el mes de marzo en diversos espacios del distrito.

En este sentido, el pasado miércoles 4, en el Museo Enrique Udaondo, se realizó el primer encuentro anual de la Mesa Local de Abordaje contra la Violencia de Género, con el objetivo de continuar generando acciones para la prevención y actuación ante situaciones de violencia de género.

La Mesa Local es un espacio de trabajo en red entre diferentes organismos e instituciones, que tiene como propósito articular políticas públicas y recursos para el abordaje integral de las violencias y la promoción de derechos.

Durante el encuentro se realizó un balance sobre las acciones realizadas durante el año pasado, se proyectaron las actividades para el año en curso y se avanzó con iniciativas clave como el convenio de colaboración institucional para el fomento de la igualdad de género en el transporte público, el proyecto de ordenanza de patrocinio gratuito por deuda alimentaria y el proyecto de creación del Juzgado de Familia de Luján, entre otros.

Por otra parte, el viernes 6, en el Museo de Bellas Artes, se inauguró la muestra colectiva “Mujeres y Dictadura”, con el objetivo de sostener viva la memoria, fortalecer la construcción de verdad y exigir justicia.

A 50 años del último golpe de Estado cívico militar, la exposición es coordinada por Beatriz Grafía y cuenta con la participación de más de 30 artistas, cuyas obras interpelan el pasado y el presente, invitan a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos.

La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas, hasta el próximo domingo 29 de marzo.

Asimismo, el lunes 9 tuvo lugar el paro y movilización local, que involucró a las distintas organizaciones que integran el colectivo de mujeres. La marcha partió desde el Hospital “Nuestra Señora de Luján” y avanzó hacia el centro de la ciudad con paradas en el Consejo Escolar, el Palacio Municipal, la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía de Luján y la Basílica.

El resto de las actividades planificadas se desarrollarán con el siguiente cronograma:

-Martes 10: Taller sobre abordaje de situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades en el marco de la Mesa Comunitaria Interdisciplinaria, a las 14 horas en el Club Colón.

-Miércoles 11: Jornadas de Acción y Reflexión en el Mes de la Mujer, a las 13 horas en la sede Central de la Universidad Nacional de Luján.

-Martes 17: Panel de intercambio 8M “Mujeres, trabajo y reforma laboral”, con la participación de la Diputada Nacional y Secretaria General de FE-SITRAJU, Vanesa Siley, y la Secretaria de Capacitación y Formación Profesional de ATUNLu, Karina López, a las 18 horas en la sede de ATUNLu.

-Sábado 21: Encuentro Regional de Mujeres Músicas, a las 16 horas en el Centro Cultural Ana de Matos.

“Ante un contexto de retroceso en términos de políticas públicas, con un gobierno nacional que desmantela los organismos específicos del Estado, junto a distintos organismos, asociaciones y actores del sector hemos planificado una serie de actividades que tienen que ver con visibilizar el rol de la mujer trabajadora en diversos ámbitos y continuar reivindicando la lucha por la igualdad de derechos”, expresó la Directora de Géneros y Diversidad, Cecilia Gallo.

Publicado el martes 10 de marzo de 2026