Colocaron nuevas luminarias en tres barrios del distrito

Publicado el lunes 11 de mayo de 2026

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El Municipio de Luján informó que continúa con la ejecución del Plan de Alumbrado Público, con el objetivo de mejorar la visibilidad, seguridad y eficiencia energética. En las últimas semanas, los barrios San Fermín, San Jorge y Santa Marta incorporaron nuevas luminarias.

El proyecto integra 32 luminarias que fueron instaladas en la terminación de los tres barrios mencionados. Se trata de espacios que se encuentran en el perímetro del Río Luján.

Por otra parte, se llevó a cabo el recambio de 108 luminarias de tecnología LED en los siguientes barrios:

Juan XXIII (55 luminarias)

Guiraldes entre Mario Bravo y Manuel Gálvez.

Santa María entre Alfredo Palacio y Manuel Gálvez.

San Juan entre Alfredo Palacio y Manuel Gálvez.

Ciudadela entre Mario Bravo y Manuel Gálvez.

Montes Carballo entre Mario Bravo y V. Andrade.

V. Andrade entre Patricios y Quilmes.

Las acacias (9 luminarias)

Benjamín Matienzo entre Fray Manuel de Torres y San Roque.

Parque Esperanza (28 luminarias)

Sargento Cabral entre Jorge Newbery y Zapiola.

La Rioja entre Jorge Newbery y Zapiola.

Alberdi entre La Rioja y Sargento Cabral.

Independencia entre La Rioja y Sargento Cabral.

Juan Díaz de Solís entre La Rioja y Sargento Cabral.

Santa Teresa / El Encanto (16 luminarias)

French entre Sáenz Peña y Blas Parera.

Saenz Peña entre 233 BIS y French.

Santa Rosalía entre 233 BIS y Saenz Peña.

Las tareas están orientadas a promover una circulación más segura y eficiente en el partido de Luján.

Publicado el lunes 11 de mayo de 2026