Colocan nuevas rampas de hormigón en el centro de la ciudad

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Con el fin de adecuar los cruces peatonales.

El comienzo fue en Alsina y Lavalle

Con el fin de adecuar los cruces peatonales y mejorar las condiciones de accesibilidad y circulación, de acuerdo con los criterios de accesibilidad universal, el Municipio de Luján lleva adelante la provisión y colocación de nuevas rampas premoldeadas de hormigón distribuidas en todo el distrito.

Las primeras rampas comenzaron en la intersección de las calles Alsina y Lavalle. En el marco de la obra, se realiza la demolición de los sectores de vereda existentes y el rebaje de cordón donde serán emplazadas las nuevas rampas. Posteriormente, se lleva a cabo la colocación y fijación de las rampas premoldeadas de hormigón, junto con la ejecución de las terminaciones necesarias para asegurar su correcta integración con la vereda existente.

Como parte final de la intervención, también se realiza la demarcación horizontal de las rampas mediante pintura vial de color amarillo, con el propósito de mejorar su visibilidad y reforzar la seguridad de quienes transitan por el sector.

Estas intervenciones forman parte del plan de mejoramiento de la infraestructura urbana que impulsa el Municipio, con el objetivo de consolidar una ciudad más accesible, segura e inclusiva, favoreciendo la movilidad de todas las personas y promoviendo espacios públicos adaptados a las necesidades de la comunidad.

Publicado el lunes 13 de julio de 2026