Clubes en Marcha: el Municipio entregó fondos para mejoras en escuelas de fútbol

En el marco del programa “Clubes en Marcha”, el Municipio de Luján informó que entregó recursos económicos a escuelas de fútbol infantil y juvenil nucleadas en la Asociación de Clubes de Fútbol del Oeste (ACIFO), con el objetivo de promover el fortalecimiento de las instituciones, la inclusión social y el deporte comunitario.

“Siempre sostuvimos la importancia de construir comunidad y qué mejor manera de hacerlo que apoyando a instituciones claves como son las escuelas de fútbol infantil y juvenil, donde miles de niños, niñas y adolescentes encuentran un lugar para practicar deportes pero también para construir vínculos, fortalecer lazos de pertenencia, cultivar el compañerismo y la solidaridad. Por eso estamos reafirmando este compromiso con una inversión histórica que se va a traducir en mejoras y adelantos para optimizar el trabajo que realizan todos los días”, expresó el Intendente Leonardo Boto en el acto que se realizó en la sede de la ACIFO.

En este sentido, el Municipio realizó una considerable inversión destinada a 20 escuelas de fútbol de Luján, que se utilizará en mejoras de infraestructura, equipamiento y condiciones de las prácticas deportivas.

Previamente, cada institución beneficiada presentó un proyecto técnico por un presupuesto máximo de 3 millones de pesos, orientado a concretar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones y actividades.

“Lanzamos el programa en abril pasado convencidos de que teníamos que redoblar el acompañamiento a las escuelas de fútbol, especialmente en tiempos en los que a las familias se les hace cada vez más difícil aportar recursos que permitan resolver temas estructurales. Fueron varios meses de trabajo intenso, con un ida y vuelta permanente con los responsables de las instituciones, para poder presentar los proyectos ajustados a lo que el programa requería, y ahora tenemos la alegría de poder entregar recursos que sabemos que serán bien invertidos”, explicó el Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin.

Los recursos serán utilizados para fortalecer espacios deportivos, áreas de servicios, vestuarios y salones de uso comunitario. También para optimizar las instalaciones de servicios públicos, mejorar la seguridad, garantizar la accesibilidad y comprar insumos deportivos para fortalecer el desarrollo de la actividad.

Las escuelas de fútbol infantil beneficiadas fueron Santa Elena, Santiago Cortínez, Juvenal Gallardo de Open Door, Defensores de Pueblo Nuevo, San Lorenzo, Juventud Unida de Villa del Parque, Platense, San Pedro, San Luis Gonzaga de Jáuregui, El Trébol, Juventud Unida de Olivera, Los Pumas, Parque Esperanza, José Ingenieros de Torres, San Bernardo, Alumni, El Mirador, Rey de Reyes, San Lorenzo y Steverlynck de Jáuregui.

“Estamos muy contentos de poder llegar a esta instancia, después de que los clubes elaboraran sus proyectos de fortalecimiento a partir de las necesidades de cada institución. Son recursos muy valiosos en los tiempos que corren. Los recursos se van a invertir en mejoras de todo tipo que sin dudas van a impulsar el trabajo cotidiano. Agradecemos el compromiso del Intendente y su equipo”, valoró por su parte el Presidente de ACIFO, Marcelo Rebottaro.

Asimismo, el Municipio continúa garantizando la continuidad del apoyo económico a los clubes de ACIFO para solventar la organización del Torneo de Fútbol Juvenil masculino y femenino.

También participó del acto el Secretario de Obras Públicas, Abel Rausch, y el Director de Deportes, Gustavo Santillán.

Publicado el jueves 11 de septiembre de 2025