Club Luján anunció el regreso del público al Municipal

La Comisión Directiva del Club Luján informó los protocolos para el regreso del público al Campo Municipal de Deportes, con motivo del partido de este próximo viernes a las 15:00 horas frente a General Lamadrid.

Podrán concurrir al estadio socios, hinchas y simpatizantes del Lujanero con un aforo de hasta 1200 personas.



CUIDADOS:

– Mayores de 18 años deberán presentar constancia de vacunación (APP Cuidar o copia del Certificado y DNI).

– Utilización de barbijo / tapa boca de manera obligatoria.

– Control de temperatura al ingresar al Estadio.



INGRESO AL ESTADIO:

– Boletería abierta desde las 13 horas (Respetar distanciamiento en la fila).

– Ingreso al Estado únicamente por calle Francia (puerta del sector izquierdo a la fachada principal para no socios y puerta del sector derecho para ingreso de socios).



VALOR DE LAS ENTRADAS:

– Socio con cuota al día: GRATIS. Socios con débito retiran cupones en Boletería

– No socios General: $ 600.

– No socios damas y jubilados: $ 300.

– No socios menores de 12 años: $ 200.

Publicado el miércoles 6 de octubre de 2021