Claudia Piaggio brindó su visión sobre la actualidad de Luján y la política local

Ocupa el segundo lugar como precandidata a concejal en la lista 508 de «Vamos con vos» y es arquitecta recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Siempre recuerda con orgullo y agradece las etapas de su formación, primero en la Escuela Nro. 1 y luego en la Escuela Normal , motivo por el cual es una apasionada protectora de la educación pública.

Nacida en Luján, desde muy joven comenzó con la militancia en el Partido Socialista, acompañando a su padre, alguien muy reconocido y respetado en el ámbito educativo de nuestra ciudad.



Sus convicciones políticas se sustentan en la defensa de la vida democrática y entre sus fortalezas personales se destacan la vocación de servicio y su compromiso social. A partir de su visión como profesional, Claudia nos deja su mirada sobre distintos temas.

«Desde la implementación del C.O.U.,se verifica una fuerte densificación del casco urbano de la ciudad de Luján. Si bien esto responde a las tendencias globales en cuanto a la necesidad de generar una respuesta al déficit habitacional y permitir la creación de unidades habitacionales que se localicen dentro del área de servicios comunitarios esenciales, esto indefectiblemente debe tener su correlato en la infraestructura de servicios de las zonas donde se construyan», expresó.

«Tenemos en el casco céntrico redes de agua y de gas que datan de más de 40 años y la cloacal, con más de cincuenta años. Creo que debe ser un asunto prioritario en la política municipal, la evaluación de estado de las redes y la determinación de las obras que sean indispensables para soportar el incremento de usuarios potenciales debido a la densificación antes descrita», sostuvo.

«Otro tema que es de mi interés, es el del bajo porcentaje de espacios verdes o de esparcimiento público que existen en la trama urbana, no sólo de Luján sino de las localidades del Partido de Luján.

Hoy más que nunca, los espacios de interacción social son necesarios justamente para eso, para que el lujanense tenga el ámbito propicio no sólo para tener contacto con la naturaleza sino también para reencontrarse con el vecino, compartir actividades, y construir una sociedad más solidaria y feliz.Esto totalmente verificable con el impacto beneficioso que se ve en el uso de nuestro Parque San Martín. Por todo esto creo importante establecer los mecanismos de mantenimiento, sustentables en el tiempo, de los espacios que tenemos y también generar la creación de otros, apoyando las iniciativas de las entidades intermedias o implementando políticas municipales para la generación de los mismos.

Justamente con respecto a esto, he participado en un grupo de arquitectos de Luján, Escala Barrial, que han puesto toda su experiencia y saber a disposición de la comunidad para diseñar ad-honorem espacios públicos. De esta manera e independientemente de la inversión que se haga en cada caso, el resultado del diseño aplicado a cada situación particular, optimiza los recursos que son escasos en la mayoría de los casos», afirmó.

«Hace muchos años que no veo la implementación de planes de vivienda social, entendida ésta como la generación de vivienda para aquellos que están por debajo de la línea de pobreza. Desde el Socialismo hemos sostenido siempre que es obligación del Estado proveer los mecanismos para que cada argentino pueda acceder a un plan de vivienda propia de acuerdo a su salario.Con el inmenso porcentaje de trabajo en negro y/o precarizado o inexistente en los dos últimos años, es imposible para muchos acceder a estos créditos.

Argentina tiene una historia larga con respecto a esto. Conjuntos habitacionales con distinto nivel de éxito en cuanto a solucionar el déficit habitacional. Desde el Municipio creo se podría potenciar un mecanismo ya existente que es el de Co.Vi.Lu., articulando con la Provincia de Buenos Aires en lo que hace la consecución de tierras, y ante todo hacer censo habitacional para diagnosticar certeramente cuáles son las necesidades hoy», agregó.

«Más allá de los temas que hacen directamente a mi formación profesional y que he mencionado, me interesa principalmente propiciar toda aquella acción dirigida a la reactivación económica de Luján, al aumento de las fuentes de trabajo, y por ende al mejoramiento de la situación de cada hogar lujanense en lo que hace a su sustento», sentenció.

«Entiendo que la educación es la llave para la promoción de cada ser humano y a través de cada ser humano de nuestra Nación. De la educación depende nuestro futuro, de las herramientas que podamos dar a cada niño de cara a un futuro cada vez más tecnificado y con cambios cada vez más vertiginosos. Por eso , desde el ámbito municipal, podemos articular acciones que tiendan a mejorar la estructura edilicia de nuestras escuelas, a proveer las instalaciones para instituciones educativas que no las tengan,a crear nuevas instituciones educativas. Ninguna medida será excesiva en pos de recuperar la excelencia de nuestra educación pública», esbozó.

«Mi propósito en la militancia política es trabajar y poner al servicio de la comunidad todo lo que he podido aprender y seguir escuchando al vecino para saber de qué manera podemos hacer de Luján un lugar mejor», finalizó Claudia Piaggio, precandidata a concejal en la lista 508 de «Vamos con vos».

Publicado el miércoles 8 de septiembre de 2021