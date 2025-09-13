Clásico regional en la Primera C: Luján visita a Atlas en Rodríguez
Primera C
Esta tarde, desde las 15:00, Luján se mide como visitante frente a Atlas en General Rodríguez, en el marco de una nueva fecha del campeonato de la Primera C.
El choque tiene un condimento especial: más allá de los puntos en juego, se trata de un clásico regional que despierta gran expectativa en ambas hinchadas. La cercanía geográfica, la historia compartida y la rivalidad deportiva hacen que cada cruce entre el «Lujanero» y el «Marrón» se viva como una final.
Luján llega con la necesidad de sumar fuera de casa para seguir escalando posiciones y consolidar su rendimiento en el tramo decisivo del torneo. Atlas, por su parte, intentará hacerse fuerte en el estadio Ricardo Puga y mantener la racha positiva ante su gente.
Con promesa de buen marco de público y mucha intensidad en el campo de juego, Luján y Atlas protagonizarán otra edición de un duelo que ya es un clásico del oeste.
Foto Prensa Club Luján.
Publicado el sábado 13 de septiembre de 2025