Cinema Rosso reabre sus puertas

El cine de nuestra ciudad volverá a funcionar el jueves 11 de marzo, tras haber estado un año cerrado, y Luján en Línea dialogó al respecto con Eduardo Rosso, responsable del Cinema Rosso, ubicado en Lavalle e Italia.

«Estamos con expectativas. Si dios quiere, después de un año cerrado, Cinema Rosso abre sus puertas para que funcione el cine. Iba a ponerse en funcionamiento el 4 de marzo, pero fue todo muy rápido y se cambió el protocolo dos veces en un día, porque iba a ser al 50 por ciento de la capacidad y ahora es al 30. Entonces las películas no están organizadas para poder programar, porque programar salas de cine lleva su tiempo y un trabajo complicado», comenzó.

«Nosotros queríamos abrir igual, con alguna película que teníamos cargada en el proyector. Pero igualmente se complica mucho porque exigen ciertos requisitos que son imposibles en el corto plazo, entonces para que todo salga mejor y con más tiempo, sí o sí el 11 de marzo cumplimos con la sala, con los estrenos de la semana, como siempre», confesó.

Y agregó, «El protocolo exige un 30 por ciento de la sala, así que las funciones van a ser más espaciadas porque hay ciertos requerimientos de entrada y salida de las personas, pero por lo menos podemos volver a abrir las puertas después de un año y es una gran satisfacción».

Además, adelantó qué podrán ver el día de la reapertura: «Por lo que me dijo la agencia programadora, una de Perotti con Natalia Oreiro y otra de Disney. Uno está tan fuera de foco ahora con las películas que ya ni me acuerdo los estrenos, porque es muy sobre la marcha. No como solía ser, que te van avisando un mes antes lo que viene».

«Seguramente habrá más películas, para complementar. Pasa que ahora, con el 30 por ciento de capacidad en la sala y el espacio de una hora que hay que dejar entre las funciones, para la ventilación y desinfección de las salas, no se pueden hacer tan seguidas como antes, que tal vez una terminaba a las 20 y la otra comenzaba 20:15. Pero todo se va a reestructurar de acá al jueves que viene», agregó.

«Todavía no sabemos exactamente el horario de apertura, pero solemos arrancar entre las 18 y las 18:30 en verano», contó.

Por último, contó cómo fue transitar este año sin haber podido abrir, «Imaginate un negocio con cero caja durante meses, es muy difícil. La pasamos y seguimos pasando mal, hasta repuntar un poco esto. Muy duro, hasta ahora. Pero hay que ponerle el pecho», cerró Eduaro Rosso, responsable de Cinema Rosso, en diálogo con este medio.

Publicado el miércoles 3 de marzo de 2021