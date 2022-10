Cinco vehículos y seis licencias retenidas en operativos de control vehicular

La Municipalidad informó que en el inicio del fin de semana largo, la Secretaría de Protección Ciudadana y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el apoyo del Comando de Patrullas Luján, realizaron un operativo de control vehicular en diversos puntos de nuestra ciudad.

Con el objetivo de controlar documentación y prevenir ilícitos, se controlaron un total de 67 vehículos y se labraron 16 actas por no contar con seguro vigente, no portar licencia nacional de conducir, pasar semáforos en rojo y no llevar casco en motovehículos.

Asimismo, en seis casos se retuvo la licencia nacional de conducir y en cinco casos se retuvo el vehículo o motovehículo.

Los procedimientos se desarrollaron en: Doctor Real entre Colón y Mariano Moreno; Doctor Real entre Colón e Italia; Colón entre Doctor Real y Carlos Pellegrini; y Barnech entre Italia y Rivadavia.

Publicado el martes 11 de octubre de 2022