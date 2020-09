Cinco series para el finde

Hoy te recomendamos las mejores series que podés encontrar en tus plataformas de streaming.

Como todos los viernes de cuarentena, te traemos diferentes propuestas para pasar el tiempo en casa. En esta edición, te contamos cuáles son las series más aclamadas por la crítica y el público, que podés encontrar en las diferentes plataformas de streaming. Si todavía no las viste, ¡este es el fin de semana para hacerlo!

After Life 2 (Netflix)

Ricky Gervais continúa explorando la temática tan delicada como lo es la depresión en esta segunda nueva temporada, en la que el protagonista intenta adaptarse al ritmo de la vida (¿o adaptar la vida a su ritmo?), mientras afronta los diferentes obstáculos que las personas depresivas experimentan en su día a día.

Cantidad de episodios: 6.

La chica que limpia (CineAR Play)

Rosa es una madre soltera que, en la desesperación por mantener a su hijo, terminará trabajando para la mafia, limpiando las escenas de los crímenes. Este policial protagonizado por Antonella Costa y dirigido por Lucas Combina, está disponible en la plataforma 100% GRATUITA de CineAR. ¡Sólo tenés que registrarte!

Cantidad de episodios: 13.

El visitante (HBO)

Entre las producciones de HBO mejor valoradas por la crítica, definitivamente no podemos dejar de incluir a una de las mejores (sino la mejor) adaptaciones de los libros de Stephen King, tanto en cine como en televisión.

El Visitante nos cuenta la historia de cómo lo extraño irrumpe en la tranquila vida de una comunidad, en torno a un misterioso personaje capaz de cambiar de apariencia, lo que le será muy útil para cometer sus crímenes.

Cantidad de episodios: 10.

The Boys (Amazon Prime Video)

De todas las películas de superhéroes y series de televisión vistas, ninguna se compara con The Boys, una deconstrucción oscura y depravada de los clásicos héroes y villanos super poderosos.

Basado en las series de cómics homónimas de Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys sigue a un grupo de vigilantes que se encargan de vigilar a los superhéroes que abusan de sus poderes. Tan sombría e impactante, tan violenta como inteligente, la serie se desarrolla en un mundo en el que la corrupción reinante ha vuelto a la vida civilizada en la ley de la selva.

Cantidad de episodios: 8.

This is us (FLOW)

La exitosa creación de Dan Fogelman ha sido calificada como «una serie sobre la vida misma» y, por más simple que suene esta definición, la define a la perfección.

El drama familiar que ya lleva cuatro temporadas sigue a la familia Pearson a partir de la muerte del patriarca Jack, para luego concentrarse en el duelo de su esposa Rebecca y de sus tres hijos. Contada con excelencia, y con actuaciones magistrales, This Is Us es la favorita de los subscriptores de FLOW.

Cantidad de episodios: 24.

Publicado el viernes 18 de septiembre de 2020