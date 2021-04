Cierres y restricciones para comercios, reuniones familiares y lugares de esparcimiento

El Director de Defensa Civil, Adrián Feijoo, se refirió a las nuevas medidas restrictivas para la ciudad y señaló que nuevamente Luján se encuentra en fase tres. En cuanto a los cambios por el cambio de fase se refirió a la restricción horaria, donde se prohíbe la circulación después de la cero horas de toda persona que no sea trabajador esencial. Aclaró que si podrán circular, trabajadores de salud, policía, todos los que están considerados como esenciales en el decreto. En cuanto al transporte, señaló que las empresas (sector privado) deberá encargarse de trasportar a sus empleados, ya que no pueden utilizar el público.

Los comercios deberán cerrar a las 20.00 horas, salvo los considerados esenciales, es decir los de alimentos que podrán extender su horario. En cuanto a bares y confiterías el horario de cierre es a las 23.00 horas. Por lo que aclaró: «A las 23 horas se cierra el comercio y no puede quedar nadie adentro a no ser los empleados para continuar con la limpieza y el orden del lugar. Sus empleados igual deben llegar a las cero horas a sus casas». Sobre el servicio de delivery y take way también deben terminar a las 23.00 horas.

Sobre gimnasios, canchas de futbol, espacios cerrados, pueden estar en simultáneo hasta 10 personas. Si se trata de un lugar cerrado, deben tener ventilación cruzada. «Para aquellos que no reúnan esa condición no pueden trabajar, o lo pueden hacer al aire libre», indicó. Siempre deben concurrir los mismos alumnos, ya que se establecen burbujas que deben ser respetadas.

En cuanto a las canchas de futbol, deben cerrar sus puertas a las 20.00 horas y solo pueden concurrir hasta 10 personas. También, habló sobre ACIFO y comentó que podrán tener actividades de entrenamiento. AFA si continúa con los partidos.

-Reuniones:

Al aire libre no más de 20 personas. En ambiente cerrados el límite es de 10 personas. «Están prohibidas todas las reuniones en domicilios, cumpleaños de quince, eso queda totalmente prohibido. Estas medidas son inicialmente hasta el 30 de abril», aseveró y dijo que no descarta que sean aún más severas.

– Centros de salud:

Las camas están al límite del factor ocupacional, pero aseguró que no hay un colapso.

Publicado el martes 13 de abril de 2021