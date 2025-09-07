Cierran los comicios en Luján y comienza el recuento de votos
A las 18 horas de este domingo se cerraron las mesas en Luján y en todo el país, dando por finalizada la jornada electoral. En las distintas escuelas y lugares de votación de la ciudad se cumplió con el horario previsto, y desde ese momento los presidentes de mesa comenzaron con el procedimiento de cierre, […]
A las 18 horas de este domingo se cerraron las mesas en Luján y en todo el país, dando por finalizada la jornada electoral. En las distintas escuelas y lugares de votación de la ciudad se cumplió con el horario previsto, y desde ese momento los presidentes de mesa comenzaron con el procedimiento de cierre, junto a fiscales y autoridades electorales.
Concluido el ingreso de los últimos votantes que aguardaban en fila, se inició el conteo de sufragios en cada mesa. El escrutinio provisorio se lleva adelante en las propias escuelas, donde se contabilizan los votos y se confeccionan las actas que luego son remitidas al Correo Argentino para su transmisión oficial.
En la ciudad de Luján, como en todo el territorio bonaerense, la expectativa está puesta en los primeros resultados, que se difundirán a nivel nacional una vez que el Ministerio del Interior lo disponga. Hasta entonces, la atención se concentra en el desarrollo del recuento, que avanza mesa por mesa.
Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025