Domingo 7 de septiembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 44%
  • P: 1021
  • V: Noreste

Cierran los comicios en Luján y comienza el recuento de votos

A las 18 horas de este domingo se cerraron las mesas en Luján y en todo el país, dando por finalizada la jornada electoral. En las distintas escuelas y lugares de votación de la ciudad se cumplió con el horario previsto, y desde ese momento los presidentes de mesa comenzaron con el procedimiento de cierre, […]



Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

A las 18 horas de este domingo se cerraron las mesas en Luján y en todo el país, dando por finalizada la jornada electoral. En las distintas escuelas y lugares de votación de la ciudad se cumplió con el horario previsto, y desde ese momento los presidentes de mesa comenzaron con el procedimiento de cierre, junto a fiscales y autoridades electorales.

Concluido el ingreso de los últimos votantes que aguardaban en fila, se inició el conteo de sufragios en cada mesa. El escrutinio provisorio se lleva adelante en las propias escuelas, donde se contabilizan los votos y se confeccionan las actas que luego son remitidas al Correo Argentino para su transmisión oficial.

En la ciudad de Luján, como en todo el territorio bonaerense, la expectativa está puesta en los primeros resultados, que se difundirán a nivel nacional una vez que el Ministerio del Interior lo disponga. Hasta entonces, la atención se concentra en el desarrollo del recuento, que avanza mesa por mesa.

Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.