Ciclismo: se viene la cuarta edición del “Gran Premio Ciudad de Luján”

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a disfrutar de la cuarta edición de la carrera de ciclismo “Gran Premio Ciudad de Luján”, que se disputará el próximo sábado 30 de agosto.

“Es un evento que se va consolidando año a año y que en su última edición convocó a más de 700 ciclistas de la provincia y de distintos puntos del país, una cifra muy importante para este tipo de competencias. Este crecimiento tiene que ver con la posibilidad de correr en un circuito desafiante, pero también con el valor agregado que aporta una ciudad como Luján, que cuenta con servicios de alta calidad para albergar propuestas de este calibre. Invitamos a los vecinos y vecinas a disfrutar de esta verdadera fiesta del deporte”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

El GP Ciudad de Luján es la primera carrera de la temporada de ciclismo en ruta de la Provincia de Buenos Aires, que incluye competencias en localidades como Capitán Sarmiento, Ranchos, Florencio Varela, CABA, Berazategui, Lomas de Zamora, Junín, San Antonio de Areco y Colón, entre otras plazas.

El evento se realizará en un circuito callejero armado sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre la rotonda Ana de Matos y la nueva rotonda de acceso a Luján, permitiendo una buena afluencia de espectadores.

El Gran Premio de ciclismo se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma:

-8 horas: Ruta promocional libre sin licencia (integradora).

-8.40 horas: Master DyE.

-9.40 horas: Master C.

-10.50 horas: Master B.

-12.10 horas: Master A y Elite / Menores.

-13.20 horas: Damas.

-15 horas: Élite.

Para la competencia, se darán cita corredores y corredoras de equipos de élite del deporte, como las Ladies Shimano, el Sindicato Argentino de la Televisión (SAT), KTM, Factureria El Pato, Trenque Pampa y el Municipio de Lanús, entre otros. También participará el equipo de ciclismo femenino local Damico Roak-Pave. Estos grupos son conformados por las y los actuales campeones argentinos y panamericanos.

Asimismo, como cada año, las y los competidores contribuirán con un alimento no perecedero que luego serán distribuídos por el Municipio a comedores y merenderos comunitarios.

El Gran Premio Ciudad de Luján es organizado en conjunto por la peña ciclista Mujeres Libres del Sur, la Asociación Ciclista Del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, y el ciclista y comerciante local Gabriel Toledo, con el auspicio del Municipio de Luján.

Publicado el martes 26 de agosto de 2025