Ciclismo: comienza el Rally Series con una doble fecha en Luján

Publicado el miércoles 15 de abril de 2026

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En la localidad de Cortínez.

La Municipalidad informó que la localidad de Cortínez será sede este fin de semana de la primera fecha del Rally Series 2026, organizado por Rally Series con el apoyo del Municipio de Luján.

La competencia se desarrollará en dos jornadas que tendrán como punto neurálgico el predio de la estación ferroviaria. El sábado 18 se correrá bajo la modalidad Gravel, con un circuito rural de 80 kilómetros de extensión. En tanto, el domingo 19 se correrá bajo la modalidad Mountain Bike, con un circuito rural de 54 kilómetros de extensión.

En ambos casos, las y los deportistas podrán optar por participar de una distancia promocional y otra competitiva.

Las acreditaciones se realizarán de 8 a 10.30 horas, mientras que la largada está pautada para las 11.30 horas.

También habrá servicio gastronómico y una feria con productos relacionados con la actividad.

Para inscribirse, las y los interesados pueden hacerlo a través del siguiente enlace: http://rallyserie.com.ar/

Cabe destacar que el Rally Series 2026 consta de cuatro fechas que se desarrollarán a lo largo del año en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires.

Publicado el miércoles 15 de abril de 2026