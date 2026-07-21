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Choque entre una Duster y una Kangoo dejó una mujer herida
Martes.
Un siniestro vial se registró este martes alrededor de las 7:30 en la intersección de Las Margaritas y la ruta 192.
Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una Renault Duster y una Renault Kangoo. Como consecuencia del impacto, la conductora de la Duster sufrió lesiones y fue asistida por Bomberos Voluntarios de Luján, siendo trasladada en la unidad móvil 6 al hospital para su atención.
En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, personal tránsito, efectivos de la Policía Vial, y se aguardaba la llegada de un móvil policial para completar las actuaciones correspondientes.
Publicado el martes 21 de julio de 2026