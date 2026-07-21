Choque entre una Duster y una Kangoo dejó una mujer herida

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Publicado el martes 21 de julio de 2026

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Un siniestro vial se registró este martes alrededor de las 7:30 en la intersección de Las Margaritas y la ruta 192.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una Renault Duster y una Renault Kangoo. Como consecuencia del impacto, la conductora de la Duster sufrió lesiones y fue asistida por Bomberos Voluntarios de Luján, siendo trasladada en la unidad móvil 6 al hospital para su atención.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, personal tránsito, efectivos de la Policía Vial, y se aguardaba la llegada de un móvil policial para completar las actuaciones correspondientes.

Publicado el martes 21 de julio de 2026