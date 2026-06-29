Chocaron un colectivo y un auto en Open Door

Publicado el domingo 28 de junio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche de este domingo cercano al acceso al country Las Praderas, en Open Door, donde colisionaron un colectivo de la línea 503 y un automóvil Ford Escort

Como consecuencia del fuerte impacto, cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia para recibir atención médica.

El Ford se trasladaba de Luján a Open Door y el micro en sentido contrario.

De acuerdo con la información policial, al conductor del automóvil se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Las causas del siniestro son materia de investigación, mientras personal policial, Guardia Urbana, Bomberos, de emergencias y peritos trabajó en el lugar para asistir a las víctimas y determinar cómo se produjo la colisión.

Publicado el domingo 28 de junio de 2026