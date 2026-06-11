Choque entre un auto y una moto dejó dos heridos en una transitada esquina de Luján

Publicado el jueves 11 de junio de 2026

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Dos personas resultaron heridas este martes por la noche tras un choque ocurrido en la intersección de avenida Humberto y Doctor Real, una de las esquinas de mayor circulación de la ciudad.

El siniestro se produjo cerca de las 19.30 y tuvo como protagonistas a un automóvil Volkswagen y una motocicleta Zanella de 110 centímetros cúbicos. Las causas del impacto son materia de investigación.

A raíz de la colisión, los ocupantes de la moto, un hombre de 43 años y una mujer de 30, sufrieron diversos traumatismos y permanecieron tendidos sobre la calzada hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Tras el llamado de alerta, se hicieron presentes efectivos policiales, personal de la Guardia Urbana y una ambulancia de los Bomberos Voluntarios, que brindaron asistencia a las víctimas y montaron un operativo para resguardar la zona y ordenar el tránsito.

Debido al procedimiento, la circulación vehicular se vio parcialmente restringida. Un móvil de la Guardia Urbana permaneció atravesado sobre la avenida para desviar el paso de los vehículos, por lo que quienes se dirigían hacia avenida Carlos Pellegrini, incluidos los colectivos de distintas líneas, debieron utilizar calle Alsina como vía alternativa.

Finalmente, ambos heridos fueron trasladados al Hospital Nuestra Señora de Luján para una mejor evaluación y atención médica, informaron desde Bomberos Voluntarios.

Publicado el jueves 11 de junio de 2026