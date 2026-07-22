Choque entre dos autos en Alem y Mitre

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Publicado el miércoles 22 de julio de 2026

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Dos automóviles protagonizaron este miercoles al mediodía un accidente de tránsito en la esquina de Alem y Mitre, en Luján.

El siniestro involucró a un Fiat Cronos blanco y un Chevrolet Onix. Tras el aviso, se informó que no fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios y se aguardó la llegada de un móvil policial, que fue comisionado al lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información policial, ambos conductores contaban con la documentación reglamentaria al momento del hecho. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026