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Choque entre dos autos dejó una mujer hospitalizada

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Publicado el domingo 19 de julio de 2026


Dos vehículos protagonizaron una colisión este sábado alrededor de las 20.50 en la intersección de Avenida España y Alem, en la ciudad de Luján.

Por causas que se investigan, impactaron un Renault Logan blanco y un Ford Fiesta negro. Como consecuencia del choque, la conductora del Renault fue asistida en el lugar y trasladada por una dotación de Bomberos Voluntarios de Luján, móvil 6, a cargo de Matías Berttini, para una mejor atención médica.

Según informó la Policía, ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, con resultado negativo en los dos casos. Las actuaciones buscan establecer la mecánica del siniestro.

Publicado el domingo 19 de julio de 2026

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