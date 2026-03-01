Choque entre colectivo y moto en San Martín y Constitución: un herido fue trasladado
Domingo.
Un accidente de tránsito se registró en la intersección de San Martín y Constitución, donde colisionaron un colectivo de la línea local 501 y un motovehículo.
Por causas que se intentan establecer, el interno de la 501, conducido por Federico De Marzi, impactó con una moto Cf Moto 800 MT que era guiada por Héctor Hernán Antonio Medina.
Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor sufrió lesiones y debió ser trasladado por una unidad de Bomberos Voluntarios, a cargo de Miracco, para su correspondiente atención médica.
En el lugar también trabajó personal policial, mientras se realizaron tareas de señalización para ordenar el tránsito en la zona. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan la mecánica del hecho.
