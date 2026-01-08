Choque en una esquina semaforizada de Luján

Publicado el jueves 8 de enero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de General Paz y Doctor Real, una esquina que cuenta con semáforo, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Según la información policial, el siniestro involucró a una Volkswagen Suran y una motovehículo Keller 110 cc. Tras el impacto, se hizo presente personal policial en el lugar.

Aseguraron desde la policía de Luján que la motocicleta quedó secuestrada por falta de documentación, mientras se aguardaba la llegada del móvil correspondiente para realizar el procedimiento.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas lesionadas.

