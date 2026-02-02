Lunes 2 de febrero de 2026
Choque en cadena en San Martín y Dean Funes

Zona Hospital.



Un accidente de tránsito en cadena se registró este mediodía en la intersección de las calles San Martín y Dean Funes, en la ciudad de Luján.

Según la información brindada por fuentes policiales, en el siniestro se vieron involucrados varios vehículos, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

“Aseguraron desde la Policía de Luján” que se trató de un choque múltiple sin consecuencias físicas para los ocupantes de los rodados.

En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a personal de la Guardia Urbana, quienes realizaron tareas de ordenamiento vehicular para reorganizar el tránsito en la zona, que se vio momentáneamente afectado por el incidente.

Publicado el lunes 2 de febrero de 2026

